Decreto Rilancio: Saccani Jotti-Aprea (FI), priorità riforma scuole specializzazione sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate di Forza Italia della commissione Cultura a Montecitorio, Gloria Saccani Jotti e Valentina Aprea, dichiarano: "Con il decreto Rilancio si riformino le scuole di specializzazione dell'area sanitaria. E' ormai necessario garantire l'aumento strutturale del numero di contratti". Le due parlamentari aggiungono in una nota: "Il decreto, infatti, prevede di superare l'imbuto formativo che da anni impedisce ai giovani medici l'accesso alle scuole solo in via transitoria. La pandemia in corso ci insegna che gli errori in campo sanitario si pagano. E' giunto il momento di prevedere una vera riforma della formazione specialistica dei nostri medici. Confermando l'impegno assunto dal presidente Gelmini e dai parlamentari di Forza Italia Paolo Russo, Roberto Bagnasco e Annagrazia Calabria con i rappresentanti delle associazioni organizzatrici della manifestazione del 27 maggio", concludono Saccani Jotti ed Aprea, "annunciamo la presentazione in commissione Cultura delle proposte emendative avanzate dai giovani medici per giungere rapidamente alla soluzione delle criticità. Lavoreremo in Parlamento con tutte le altre forze politiche che sosterranno questi obiettivi per raggiungere il risultato".(Com)