Infrastrutture: Berlusconi, per riavviare cantieri occorre cambiare Codice appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, intervenendo alla prima telelezione di "Forza Italia web school" dal titolo "Un grande piano casa per il rilancio dell’Italia", a cui hanno partecipato più di 300 studenti, ha sottolineato che "le costruzioni, oltre ad essere un fattore indispensabile per la modernizzazione del Paese, sono uno straordinario volano per l’economia. Dicono i francesi 'Quand le batiment va, tout va'. Per la ripresa dell’economia", ha aggiunto l'ex premier, "servono un grande Piano casa e un grande Piano infrastrutture. Il primo sul modello di quello realizzato dal governo del centrodestra nel 2008, che rilanciò la domanda e consentì a molte famiglie italiane di dotarsi di abitazioni più confortevoli, ecologiche e sicure". A giudizio del leader di FI, "i governi di sinistra sono purtroppo ostili al progresso, guardano con pregiudizio chi possiede una casa e infatti propongono continuamente di tassare le abitazioni come se fossero beni di lusso. Ma le conditio sine qua non per riavviare i cantieri sia dell’edilizia privata che di quella pubblica sono due. La prima, per l’edilizia privata: passare dalle autorizzazioni preventive ai controlli ex-post a costruzioni realizzate. La seconda per l’edilizia pubblica: cambiare il Codice degli appalti", ha continuato Berlusconi, "sostituendo le norme attuali con quelle che hanno consentito la realizzazione del ponte Morandi a Genova in tempi straordinariamente brevi". (segue) (Rin)