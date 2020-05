Infrastrutture: Berlusconi, per riavviare cantieri occorre cambiare Codice appalti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Berlusconi, "solo così si renderà possibile realizzare un grande piano di infrastrutture per completare le troppe opere pubbliche in sospeso, per ammodernare quelle esistenti e per realizzarne di nuove. Si deve sempre tener presente che il nostro Paese sconta una forte carenza infrastrutturale che arriva al 50 per cento nei confronti di Spagna, Francia e Germania. Questo comporta per le imprese italiane", ha concluso il leader di FI, "un maggior costo del 18 per cento della logistica rispetto alle imprese dei citati Paesi". L'ex presidente del Consiglio ha concluso il suo intervento congratulandosi con l’onorevole Alessandro Cattaneo e con il dottor Marco Bestetti per aver organizzato la "Web school" di Forza Italia per la formazione dei giovani, che si articolerà in più di 15 teleincontri su numerose materie. (Rin)