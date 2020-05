Fase 2: Fornaro (Leu), per vincere sfida crisi non serve scorciatoia taglio tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "siamo entrati nella peggiore crisi economica dal secondo dopoguerra ad oggi. Da una crisi come questa non si esce con la facile scorciatoia, tanto cara ad alcuni, del taglio delle tasse. Deve crescere, invece, a tutti i livelli", continua il parlamentare in una nota, "la consapevolezza che l'Italia e l'Europa supereranno questa crisi difficile e complessa ripensando il modello di sviluppo e con un ruolo da protagonista e non da semplice regolatore, dello Stato". L'esponente di Leu aggiunge: "I fondi nazionali ed europei dovranno essere indirizzati, dopo la giusta fase iniziale di difesa dell'esistente, a un piano di investimenti per favorire il passaggio a un modello di sviluppo compatibile e per contrastare una tendenza di lungo periodo alla crescita delle diseguaglianze e alla svalutazione del lavoro. Bisogna quindi seguire la via maestra degli investimenti strategici e non iniziare il cammino da quello che può essere, invece, il punto d'approdo finale: un sistema fiscale equo ed equilibrato", conclude Fornaro, "in cui pagano tutti le tasse per pagarne tutti meno".(Com)