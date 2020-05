Lavoro: Catalfo, impegno governo per chi ha più risentito per difficoltà economiche resta costante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, afferma: "Nelle scorse settimane, con un apposito decreto a mia firma, sono stati destinati 220 milioni di euro ai: lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori con contratto di lavoro autonomo o occasionale; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio. Categorie che, in conseguenza dell’emergenza coronavirus", continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook, "hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Collegandosi al sito dell’Inps (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm) ed entrando nel servizio 'Indennità 600 euro', tutti questi lavoratori possono ora richiedere il bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio, introdotto dal decreto Cura Italia e prorogato con il decreto Rilancio. Fatta la domanda", conclude Catalfo, "i tre mesi verranno erogati loro in un’unica soluzione. Il mio impegno e quello di tutto il governo per aiutare chi ha più risentito delle difficoltà economiche causate dal Covid-19 resta costante". (Rin)