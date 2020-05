Fase 2: sindacati pensionati, preoccupati per riapertura centri anziani Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segretari regionali di Spi, Fnp, Ulip esprimono forte preoccupazione in merito alla decisione presa della Regione Lazio, con l’ordinanza numero 43 del 27 maggio, di riaprire i centri anziani. “La regione Lazio –si legge in una nota dei Segretari regionali Alessandra Romano (Spi), Paolo Terrinoni (Fnp) e Oscar Capobianco (Uilp)- avrebbe dovuto convocare le organizzazioni sindacali per definire norme e procedure specifiche volte a tutelare la salute dell’utenza dei centri anziani poiché maggiormente esposta al rischio contagio e che più di tutti ha subìto le drammatiche conseguenze dell’esplosione dell’epidemia Covid”. I centri anziani, vista la loro funzione sociale e la molteplicità di attività che in queste realtà è possibile svolgere, “non possono essere paragonati –continua la nota- a semplici centri di aggregazione, pertanto meritano particolare attenzione e controlli specifici delle modalità con le quali si intende procedere per la loro riapertura. Anche in questa occasione -concludono Spi, Fnp, Uilp Lazio- registriamo l’inadeguatezza dell’approccio alle tematiche relative agli anziani che rappresentano gran parte della popolazione del Lazio, e alle loro necessità. Riteniamo, dunque, utile ed indispensabile discutere, per la specificità di delega, con l’assessora alle Politiche sociali della regione Lazio Alessandra Troncarelli”.(Com)