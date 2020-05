Migranti: Lega, sanatoria sciagurata, daremo battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari leghisti Nicola Molteni e Stefano Candiani, sottosegretari all'Interno con il ministro Matteo Salvini, affermano che "mentre aumentano sbarchi e costi di accoglienza, vengono riaperte le strutture di integrazione con gli immigrati che scappano (perfino dalla quarantena), procede l'iter della sciagurata sanatoria voluta dal governo. Daremo battaglia", continuano i due esponenti leghisti in una nota, "e presenteremo emendamenti al decreto legge Rilancio per bloccare la sanatoria che produce permessi di soggiorno a raffica e non contratti di lavoro. Un provvedimento che aiuta il caporalato anziché la manodopera italiana nella raccolta. Il Paese", concludono Molteni e Candiani, "non ha bisogno di sanatorie per l'immigrazione illegale, fatte con la scusa del Covid, ma di strumenti per aiutare gli italiani". (Com)