Terracina: incendio nel campeggio di via Badino, distrutto bungalow

- Un bungalow è andato completamente distrutto questa notte in un incendio avvenuto all’interno di un campeggio a Terracina. Alle 22.30 circa i vigili del fuoco di latina sono dovuti intervenire nell’area verde di via Badino per domare le fiamme che ormai avevano completamente interessato tutta la struttura fino alla veranda. Domato l’incendio è cominciata l’indagine, insieme ai carabinieri, per risalire alle cause che, al momento, restano imprecisate.(Rer)