Roma: ferisce due vigilanti in centro accoglienza, arrestato 21enne

- Un 21 anni, originario del Senegal, è stato arrestato ieri dagli agenti del commissariato Casilino per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, nonostante non fosse autorizzato, quasi tutti i giorni si presentava presso il centro di accoglienza di via Casilina, ma ieri, quando gli addetti alla vigilanza hanno cercato di allontanarlo, lui li ha aggrediti ferendoli con il collo di una bottiglia rotta. Poco dopo, quando ha visto sopraggiungere gli agenti della polizia, ha iniziato a dare in escandescenza minacciando di morte anche loro. A quel punto è stato immobilizzato e accompagnato negli uffici di polizia. Uno dei due feriti è stato accompagnato in ospedale dove, dopo le cure del caso, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni per trauma escoriativo del gomito e della mano, mentre l'altro ha riportato contusioni varie su tutto il corpo.(Rer)