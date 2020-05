Cultura: Mibact, al via "Ritratti d'artista", il nuovo gioco digitale del ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia del lungo ponte della festa della Repubblica che porterà alla riapertura di tanti musei e parchi archeologici per il 2 giugno, mentre oltre 130 istituti culturali tra musei, biblioteche e archivi di Stato sono già tornati ad accogliere il pubblico, il ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo invita gli italiani a partecipare a un altro quiz dell'arte ideato dall'ufficio stampa e comunicazione del Mibact per continuare a mantenere vivo il legame con il patrimonio culturale. E' quanto riferisce una nota del dicastero. Dopo il successo di "Silhouette d'arte", ora la sfida è in chiaro: riconoscere gli artisti che si sono ritratti all'interno di proprie opere, come in piccoli camei di hitchcockiana memoria, o negli autoritratti di cui sono gli autori, esposti in musei, pinacoteche o gallerie dello Stato. Anche "Ritratti d'artista", che invita tutti a cercare dalle superstar dell'arte ad autori meno celebri tra le immagini pubblicate sui canali social del Mibact, si inserisce nella campagna "Art you ready?", che ha accompagnato gli italiani per tutti i fine settimana del lockdown. (segue) (Com)