Cultura: Mibact, al via "Ritratti d'artista", il nuovo gioco digitale del ministero (2)

- Dal profilo inconfondibile ai tratti travisati sotto un costume d'epoca, dalla chioma o dalla foggia di barba e baffi riconoscibili allo sguardo magnetico e indagatore rivolto all'osservatore, dai più antichi autoritratti ai più moderni - continua la nota - sono 20 gli artisti da indovinare entro la prossima settimana, quando il Mibact svelerà l'identità degli autori. Agli appassionati sarà chiesto di indicare il nome dell'artista e anche il luogo in cui è custodita l'opera che lo effigia, così da continuare in un viaggio ideale tra le collezioni dei musei italiani. (Com)