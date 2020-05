Roma Multiservizi: sindacati, risultati ottenuti grazie a lotta lavoratrici e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso, ieri 29 maggio, l'incontro previsto in merito all'appalto Global Service in capo a Roma Capitale e affidato in regime di proroga alla Società Roma Multiservizi Spa. "Nel confronto, abbiamo acquisito un dato importante relativo alla disponibilità mostrata dal Direttore generale, nel riposizionare a partire dall'8 giugno tutta la forza lavoro, anche quella con contratti ad 8-10 mesi ed oggi a zero ore del pulimento, dell'igienizzazione e della piccola manutenzione, di tutte le 537 scuole chiuse". Lo scrivono in una nota Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti, Uiltrasporti Uil Roma Lazio.La "Piazza" quale luogo dove hanno manifestato in questi giorni le lavoratrici e i lavoratori "ha mandato un messaggio forte e chiaro: 'Senza lavoro, non c'è dignità!'. -si legge ancora nella nota- La lotta sindacale di queste giornate ha portato alla formulazione di una proposta ancora più aperta e finalizzata a trovare soluzioni sino al 31 luglio, data presunta del cambio appalto e ingresso dei lavoratori nella New-Co. Tale Società che sarà partecipata al 51 per cento comune da Roma e 49 per cento da società privata, rappresenterà una scatola vuota da colmare con l'assunzione del personale oggi dipendente della Rms, operai e impiegati ad oggi in forza nell'appalto Global Service". Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori incontri sindacali con Roma Capitale e Roma Multiservizi "per definire -dicono ancora i sindacati- modalità e l'attuazione delle nuove prestazioni lavorative, finalizzate esclusivamente a tenere ben saldi i lavoratori all'appalto Global, in modo da garantire una concreta solidità lavorativa. Resta ferma per le organizzazioni sindacali -conclude la nota- che l'unica strada percorribile rimane quella dell'internalizzazione, in quanto considerata, questa, la soluzione ottimale che possa coniugare stabilità occupazionale e reddituale unitamente a standard qualitativi elevati del servizio reso a tutti i cittadini di Roma Capitale". (Com)