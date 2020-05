Trasporto aereo: fonti stampa, accordo tra governo tedesco e Commissione Ue su Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea e il governo federale della Germania avrebbero raggiunto nella serata di ieri un accordo sul pacchetto di salvataggio della compagnia aerea tedesca Lufthansa. Lo hanno riferito fonti vicino ai negoziati riprese dalla stampa internazionale a cui si sarebbe aggiunta la conferma da parte di un portavoce della Commissione Ue. Il piano di salvataggio dovrebbe avere un valore di 9 miliardi di euro e, alla fine di intensi negoziati, la Commissione e l’esecutivo tedesco hanno convenuto che Lufthansa ridurrà il numero di aeromobili presso gli aeroporti di Francoforte e Monaco cedendone 8 a società concorrenti. Secondo la fonte, il numero di mezzi sarebbe minore a quanto inizialmente richiesto dall’esecutivo comunitario. Come riferisce nei giorni scorsi dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'azienda aveva rinviato la decisone sul piano di salvataggio, proprio perché per le condizioni poste dalla Commissione europea per autorizzare gli aiuti di Stato. Tali richieste avrebbero previsto che Lufthansa avrebbe dovuto cedere alla concorrenza, in particolare alle compagnie low cost, fino a 20 slot e i relativi aerei negli aeroporti di Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera. (segue) (Geb)