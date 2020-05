Trasporto aereo: fonti stampa, accordo tra governo tedesco e Commissione Ue su Lufthansa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la vice presidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, ha sottolineato che la Commissione europea, in merito al caso di Lufthansa, vuole garantire che non si crei una distorsione della concorrenza. "No, non stiamo creando ostacoli" alla Germania ed a Lufthansa. "Quello che stiamo facendo è essere sicuri che ci sia un rimedio alla distorsione della concorrenza nel caso di una impresa, e può essere ogni impresa, con una forza di mercato con una ricapitalizzazione sopra i 250 milioni di euro. Perché l'economia riprenda, ci saranno dei concorrenti che, quindi, concorreranno con questa impresa. Quindi, bisogna riequilibrare e fare sì che il mercato interno funzioni", ha detto. "Quando abbiamo modificato le regole sugli aiuti di Stato prima abbiamo consultato gli Stati membri su ogni aspetto di tutto ciò e abbiamo discusso delle differenze e ci sono volute dalle 3 alle 4 settimane prima di apportare i cambiamenti. Pertanto questo approccio è stato discusso in modo approfondito con tutti gli Stati membri", ha ricordato. (Geb)