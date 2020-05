Fase 2: sindaco Sala, divieto alcol d’asporto sta dando risultati, ma disponibile a tornare sui miei passi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ordinanza comunale con cui a Milano è vietata la vendita di alcolici e superalcolici da asporto “sta portando qualche risultato”, ha riferito il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo quotidiano video pubblicato sui social, dicendosi però “disponibilissimo poi a tornare sui miei passi”. “Nei giorni scorsi ho fatto un’ordinanza per vietare l’asporto di alcolici e superalcolici nei locali dalle 19 in poi. Io confermo i motivi per cui l’abbiamo fatta e vedo che qualche risultato lo sta portando. Avendo sentito le forze di polizia, ieri sera la situazione è stata buona”, ha detto Sala. “Invito tutti a rispettare le regole, vediamo cosa succederà in questo lungo weekend, disponibilissimo poi a tornare sui miei passi”, ha concluso il sindaco.(Rem)