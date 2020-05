Iran: Francia, Germania e Regno Unito criticano scelta Usa di sospendere esenzioni su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia, Germania e il Regno Unito hanno criticato la decisione presa dagli Stati Uniti di porre fine alle deroghe che consentono di lavorare su siti nucleari iraniani progettati per prevenire lo sviluppo di armi. "Siamo profondamente dispiaciuti della decisione degli Stati Uniti di porre fine alle esenzioni", hanno dichiarato i tre paesi in una dichiarazione congiunta. "Questi progetti, approvati dalla risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, servono gli interessi di tutti alla non proliferazione (delle armi) e forniscono alla comunità internazionale assicurazioni sulla natura esclusivamente pacifica e sicura delle attività nucleari iraniane", hanno aggiunto. Le esenzioni avevano permesso alle compagnie russe, cinesi ed europee di lavorare alla conversione del reattore nucleare iraniano di Arak, alla fornitura di uranio arricchito per un reattore di ricerca di Teheran e al trasferimento di combustibile esaurito all'estero, il tutto senza incorrere in sanzioni da parte degli Usa.(Frp)