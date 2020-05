Business news: Russia, Nissan ritira il marchio Datsun dal paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nissan rimuoverà le auto a marchio Datsun dal mercato russo. Lo ha reso noto la società giapponese. La vendita delle automobili Datsun sarà interrotta nel dicembre 2020. Saranno invece lanciati sul mercato nuovi modelli, nonché opzioni aggiornate di crossover e Suv già presentati nella linea russa di Nissan. Le automobili con il marchio Datsun sono vendute anche in Bielorussia, India, Indonesia, Kazakhstan, Libano, Nepal, Sri Lanka e Sudafrica. La produzione di Datsun in altri mercati non si fermerà, si afferma nel rapporto, citato dai media locali. Nissan ha annunciato il rilancio del marchio budget Datsun nel 2012, destinato a mercati in rapida crescita di India, Indonesia, Russia e Sudafrica. (Rum)