Meteo Milano: la situazione di oggi

- Nella prima parte della giornata su Pianura e Appennino cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato; su Alpi e Prealpi nuvolosità irregolare. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a nuvoloso ovunque in serata. Possibili precipitazioni occasionali fino al primo mattino a ridosso dei rilievi. Dal primo pomeriggio sparse a partire dai rilievi alpini e prealpini, con interessamento verso sera a parte dei restanti settori. Anche a carattere di rovescio e temporale. Minime in calo, massime stazionarie o in aumento. In pianura minime tra 11 e 14°C, massime tra 22 e 26°C. (Rem)