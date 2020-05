Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nella prima parte della giornata nuvoloso o molto nuvoloso, poi tendenza ad un'attenuazione della nuvolosità, con schiarite a partire dai settori occidentali. Nella notte precipitazioni sparse, maggiormente interessati i settori prealpini. Dal mattino tendenti ad esaurirsi. Nel pomeriggio deboli a ridosso dei rilievi, altrove possibili residue. Anche a carattere di rovescio e temporale. Neve oltre 2200 metri. Minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime intorno a 15°C, massime intorno a 26°C. (Rem)