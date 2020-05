Droga: traffico di cocaina dall’Olanda a Monza, arrestate 9 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cocaina dall’Olanda al quartiere San Rocco di Monza. I carabinieri del comando provinciale di Monza Brianza nelle prime ore di oggi hanno arrestato nove persone, tra le province di Monza Brianza, Milano, Varese e l’Olanda, per traffico di sostanze stupefacenti. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Monza nei confronti di quattro albanesi, due italiani e due rumeni. Le indagini, condotte dal nucleo investigativo del reparto operativo di Monza e Brianza e coordinate dal sostituto procuratore Rosario Ferracane, sono iniziate nel dicembre 2019, quando gli investigatori si sono accorti di una recrudescenza del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel quartiere San Rocco del capoluogo brianteo. Le informazioni raccolte dai carabinieri hanno permesso di individuare un 30enne albanese, regolare sul territorio, che riforniva numerosi spacciatori delle piazze monzesi e dell’hinterland utilizzando come base logistica la sua casa, nel quartiere San Rocco, lontana da occhi indiscreti. (segue) (com)