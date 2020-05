Droga: traffico di cocaina dall’Olanda a Monza, arrestate 9 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il soggetto, pluripregiudicato per reati specifici, era aiutato dalla moglie per l’attività di approvvigionamento e taglio della cocaina. La coppia versava inoltre ingenti somme di denaro contante, provento dell’attività illecita, su conti correnti a loro riconducibili. Le indagini hanno permesso di individuare anche il fornitore della cocaina, un albanese residente in Olanda, noto per i suoi traffici a livello internazionale. Per portare la droga in Italia l’uomo utilizzava diversi corrieri, per lo più autisti di tir. L’attività tecnica dei carabinieri di Monza ha consentito di filmare le consegne e di ricostruire la rete di pusher facente capo al principale indagato, che è stato già tratto in arresto nel febbraio 2020, dopo essere stato trovato in possesso di un chilo di cocaina, destinata al mercato svizzero, 20.000 euro contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente. (com)