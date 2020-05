Roma: carabinieri arrestano quarto pusher della banda di Nuova Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Ostia sono riusciti a localizzare ed arrestare il quarto componente della banda di spacciatori di Nuova Ostia sgominata qualche giorno fa con l’arresto in flagranza di 3 pusher, responsabile di avere organizzato, nel ballatoio di una palazzina popolare di piazza Lorenzo Gasparri, un piccolo market dello spaccio. Si tratta di un uomo di 35 anni, romano e con precedenti specifici. A conclusione della prima operazione, i militari si sono resi conto che all’appello mancava una quarta persona che, fino a quel momento, aveva coordinato l’attività criminale. Le indagini portate avanti dai carabinieri hanno consentito, in breve tempo, di individuare il quarto pusher, il cui compito, come è stato ricostruito, era quello dell’individuazione e della predisposizione del nascondiglio utilizzato per lo stoccaggio di droga, nonché del periodico rifornimento ai suoi complici delle dosi da piazzare. Il giudice, alla luce delle prove raccolte dai carabinieri, ha disposto l’immediato arresto del 35enne. L’uomo è stato bloccato e portato nel carcere di Regina Coeli.(Rer)