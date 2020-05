Hong Kong: alti funzionari criticano Usa per stop a esenzioni commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti funzionari del governo di Hong Kong hanno criticato la decisione della Casa Bianca di porre fine alle esenzioni commerciali per l’ex colonia britannica. Parlando alla stampa, il ministro della Sicurezza, John Lee, ha dichiarato che il governo di Hong Kong non può essere minacciato e andrà avanti con le nuove leggi. Il riferimento è alla legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. “Non credo che riusciranno a minacciare il governo di Hong Kong, perché pensiamo che quello che stiamo facendo sia giusto”, ha dichiarato. Il ministro della Giustizia, Teresa Cheng, ha detto per parte sua che i presupporti che hanno portato alla decisione di Trump sono “completamente falsi e sbagliati”, definendo legale e necessario il bisogno di leggi sulla sicurezza nazionale. (segue) (Pec)