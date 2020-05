Lazio: azienda dona prodotti igiene personale a Banco alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stabilimento Colgate-Palmolive di Anzio ha voluto donare al Banco alimentare del Lazio una parte dei loro prodotti per l’igiene personale, da destinare alle persone in difficoltà. Inoltre, i dipendenti Colgate-Palmolive dello stabilimento hanno donato ore-lavoro all’associazione, riuscendo a raccogliere un importo complessivo di 6.715,10 euro, ossia l’equivalente di oltre 94mila pasti per i più poveri. Il Payroll giving è una modalità innovativa sempre più utilizzata, con la quale le aziende possono sostenere l’attività del Banco alimentare. "Desidero ringraziare l’azienda e tutti i lavoratori dello stabilimento di Anzio, a nome di tutto il Banco alimentare del Lazio, per il loro sostegno generoso e importantissimo alla nostra attività contro la povertà e lo spreco alimentare – ha detto il presidente del banco alimentare del Lazio, Giuliano Visconti. Donare parte del loro stipendio in questo momento storico acquista un duplice significato. Da una parte esprime solidarietà a chi proprio a causa dell’emergenza si è trovato a dover chiedere il nostro aiuto, e dall’altra esprime stima per il nostro lavoro che in questi mesi si è intensificato per essere sempre più prossimi a chi fa fatica ad apparecchiare la tavola".(Com)