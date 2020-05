Germania-Usa: Merkel rifiuta invito di Trump a summit G7 di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha respinto l'invito del presidente Usa, Donald Trump, a prendere parte fisicamente al vertice G7 di giugno a Washington. Lo ha confermato il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert al portale di informazione “Politico”. "Il cancelliere federale ringrazia il presidente Trump per il suo invito al vertice del G7 alla fine di giugno a Washington. Ad oggi, considerando la situazione generale della pandemia, non può accettare la sua partecipazione e il viaggio a Washington", ha spiegato Seibert. "Ovviamente continuerà a monitorare lo sviluppo della pandemia”, ha aggiunto. Trump ha annullato il vertice lo scorso marzo a causa della crisi mondiale dettata dalla diffusione del nuovo coronavirus annunciando una videoconferenza. Lo scorso 20 maggio il presidente degli Stati Uniti ha suggerito di riconsiderare il rinvio del summit del Gruppo delle 7 maggiori economie industrializzate, annunciato in precedenza, perché il vertice potrebbe rappresentare un “simbolo” di un ritorno alla normalità dalla pandemia di coronavirus.(Nys)