Fase 2: Coldiretti, via libera a sette milioni di italiani in vacanza a giugno

- Via libera a sette milioni di italiani che scelgono il mese di giugno per andare in vacanza che quest'anno per la quasi totalità sarà made in Italy, anche per i vincoli posti alle frontiere da molte mete tradizionali come la Grecia. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento alla libertà di sconfinamento tra Regioni a partire dal 3 giugno, che è destinata ad avere un rilevante impatto economico ed occupazionale sul turismo duramente colpito dall'emergenza coronavirus. Se la presenza straniera in Italia rappresenta comunque una pesante incognita, la speranza - sottolinea in una nota l'organizzazione - viene infatti riposta sul 40 per cento di italiani che preferiva viaggi all'estero e che quest'anno potrebbe decidere, per forza o convinzione, di rimanere nel Belpaese secondo l'Enit. Una opportunità per il turismo nazionale dopo che - segnala ancora Coldiretti - durante gli ultimi tre mesi ammontano a 81 milioni le presenze turistiche perse per effetto del lockdown che ha azzerato i flussi dei viaggiatori a partire da marzo, che segna tradizionalmente il rilancio stagionale con il susseguirsi di occasioni di vacanza tra le festività di Pasqua, festa della Liberazione, primo maggio e Pentecoste, rilevante soprattutto per gli arrivi dall'estero. L'impatto economico fra marzo, aprile e maggio è stato drammatico, con l'azzeramento della spesa turistica nel trimestre e una perdita stimata dalla Coldiretti in quasi 20 miliardi di euro per l'alloggio, la ristorazione, il trasporto e lo shopping. (segue) (Com)