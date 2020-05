Fase 2: Coldiretti, via libera a sette milioni di italiani in vacanza a giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza dimenticare - ricorda Coldiretti - le oltre 24 mila aziende agrituristiche italiane che rappresentano tradizionalmente una meta privilegiata delle vacanze a giugno e che, spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all'aperto, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche, e con l'arrivo della bella stagione sostenere il turismo in campagna significa evitare il pericoloso rischio di affollamenti al mare o nelle città. Non è un caso che - conclude l'organizzazione - delle 43.399 denunce di infortunio da Covid-19 al lavoro registrate dall'Inail appena lo 0,06 per cento riguarda l'agricoltura dove nelle 730 mila imprese italiane non si è peraltro mai smesso di lavorare per garantire le forniture alimentari alla popolazione, secondo l'analisi della Coldiretti sulla base delle denunce complessive di infortunio pervenute all'Inail tra fine febbraio e il 15 maggio 2020. (Com)