Educazione: Caritas Ambrosiana, metà iscritti a doposcuola non riesce a seguire lezioni online, al via progetto “Nessuno resti indietro” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto prevede tre azioni, indentificate dall'acronimo "rap": ridurre il gap tecnologico, accompagnare relazioni educative che integrino la tecnologia, prevenire la dispersione scolastica. La prima di queste azioni (ridurre il gap tecnologico) è iniziata in questi giorni con la fornitura in comodato gratuito di pc portatili agli alunni e studenti che frequentano i doposcuola parrocchiali. I destinatari dell'intervento sono le famiglie numerose e i genitori soli con più figli, in situazione di povertà, soprattutto nelle aree periferiche urbane e metropolitane. Oltre al dispositivo tecnologico le famiglie ricevono l'assistenza a distanza dei ragazzi nella partecipazione alle lezioni on-line e nel sostegno rispetto allo svolgimento dei compiti offerta dai volontari degli stessi doposcuola che frequentano. Al momento sono già stati assegnati i primi 25 pc per una spesa complessiva di 10mila euro grazie alla donazione di un'azienda. Ma l'obiettivo è di arrivare a 200 device per raggiungere una platea di mille minorenni. Per sostenere questa azione (dal valore economico di 100mila euro) Caritas Ambrosiana ha lanciato la raccolta fondi "Nessuno resti indietro" sul conto corrente IT82Q0503401647000000064700 presso la Banca Popolare di Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus, indicando nella causale "Nessuno resti indietro". Inoltre, allo scopo di prevenire l'abbandono scolastico, saranno supportati i doposcuola che durante i mesi estivi, prima della ripresa dell'attività didattica, si dedicheranno in sinergia con gli oratori, al supporto educativo dei ragazzi resi maggiormente vulnerabili dall'emergenza. (segue) (com)