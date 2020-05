Educazione: Caritas Ambrosiana, metà iscritti a doposcuola non riesce a seguire lezioni online, al via progetto “Nessuno resti indietro” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine per accompagnare relazioni educative a supporto della tecnologia, saranno ideati nuovi moduli formativi per educatori e volontari allo scopo di integrare le competenze relazionali e didattiche del lavoro in presenza con quelle mediate dalle tecnologie, facendo tesoro delle buone prassi già sperimentate in questi mesi da alcuni doposcuola della diocesi. “Tra le povertà, una delle più odiose è proprio quella educativa, perché trasferisce le disuguaglianze sociali da una generazione all'altra. Con questo progetto lanciamo un ambizioso piano di sostegno per fronteggiare il fenomeno reso evidente e ancora più drammatico da questi mesi di blocco per il Covid-19”, dichiara Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. Secondo l'ultimo censimento realizzato nel 2016 i doposcuola parrocchiali sono 302, sono frequentati da circa 10mila ragazzi. Quasi il 90 per cento degli utenti dei doposcuola è costituito da alunni delle elementari e delle medie, il 10 per cento (una percentuale doppia rispetto al 2010 data del precedente rapporto) proviene anche dalle scuole secondarie di secondo grado (in genere il biennio delle ex superiori) dove più frequenti sono i casi di abbandono. I bambini e gli adolescenti che frequentano i doposcuola sono oggi prevalentemente di origine straniera (57,8 per cento) e in molti casi provengono da famiglie che hanno problemi economici (per il 34,6 per cento) o di lavoro (per il 26,1 per cento). (com)