Roma: si getta sui binari, 40 minuti di caso in metro B

- Metro B ferma per circa 40 di minuti questa mattina alle 5.45 dopo che un macchinista è stato costretto a frenare all'improvviso per la presenza di una persona, un trans di nazionalità straniera, sui binari alla stazione Eur. Dopo essere stato aiutato a risalire il trans - evidentemente ubriaco - ha sostenuto di essere stato spinto giù dalla banchina. Una versione non confermata dai video delle telecamere di sorveglianza della stazione. (Rer)