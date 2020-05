Ostia: tre cassonetti e una macchina in fiamme in viale della Pineta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre cassonetti delle immondizie e una Fiat Panda sono andati a fuoco all’alba di questa mattina in viale della Pineta ad Ostia. L’incendio è stato segnalato alle 5.40 circa e sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ostia. Da una prima ricostruzione pare che il rogo sia nato in uno dei cassonetti, propagandosi agli altri due vicini e alla macchina. Al momento le cause non sono state stabilite.(Rer)