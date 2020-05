Contraffazione: Tofalo (M5s), compriamo italiano, Forze di Polizia a tutela made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, che da quasi due anni rappresenta il dicastero al tavolo del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian sounding afferma: "Compriamo italiano e, soprattutto, stiamo molto attenti quando lo facciamo. L'Italian sounding è un fenomeno sempre più diffuso che desta preoccupazione, ancora di più nella fase post Covid-19 dove tutti gli sforzi del governo sono volti a far ripartire il motore economico e sociale del Paese". A giudizio dell'esponente dell'esecutivo, "il fenomeno riguarda quasi sempre alimenti etichettati ingannevolmente con diciture, simboli e immagini che richiamano in particolare valori legati al contesto paesaggistico e culturale italiano, ingenerando così nei consumatori l'equivoco che l'intera filiera si sviluppi nel nostro Paese, e che le materie prime agricole utilizzate nel processo produttivo abbiano origine in Italia. Questa pratica ingannevole - spiega Tofalo - è diffusissima all'estero, in quanto non sempre il consumatore straniero riesce a distinguere un vero prodotto italiano da uno che 'suona italiano', ma anche da noi, vista la domanda crescente". Il sottosegretario conclude: "La Difesa, insieme agli altri dicasteri, gioca un ruolo importante nella lotta alla contraffazione. Insieme alla Guardia di finanza e alla Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri è in primissima linea sul fronte della lotta alla contraffazione agroalimentare internazionale, in cooperazione con le agenzie Europol, Interpol e con la Commissione europea". (Com)