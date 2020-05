Ue: Le Maire, Francia non utilizzerà il Mes ma condizioni sono “adesso favorevoli”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia non utilizzerà il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) anche se le condizioni del Fondo sono “adesso favorevoli”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, in un’intervista al quotidiano “la Repubblica”. “Per adesso non ne abbiamo bisogno”, ha spiegato Le Maire aggiungendo sulle polemiche in Italia: “Non entro nel vostro dibattito ma ricordo che ci siamo battuti per alleviare al massimo le condizionalità del Mes”. Per il ministro francese, quello del Mes è uno “strumento collettivo” che “può servire in caso di difficoltà ad ottenere finanziamenti sui mercati finanziari. Non è la nostra situazione”. Il ministro dell’Economia francese ha definito “storica”, nel corso dell’intervista, la proposta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per il piano per la ripresa economica: il cosiddetto Next generation Eu. “È una proposta storica. Stiamo parlando di 750 miliardi di euro, che si aggiungono ai 540 miliardi di euro di prestiti già sbloccati. Per la prima volta, l’Ue emetterà un debito comune per finanziare il suo bilancio. Abbiamo messo la solidarietà al centro della costruzione europea. Ognuno rimborserà non in base a quanto ricevuto, ma alla sua ricchezza. Infine, questa proposta è storica perché segna il ritorno della coppia franco-tedesca alla ribalta della scena europea”, ha dichiarato il ministro. (segue) (Res)