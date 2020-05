Ue: Le Maire, Francia non utilizzerà il Mes ma condizioni sono “adesso favorevoli” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul cambio di passo accettato dalla Germania in materia di debito comune, e in particolare del cancelliere tedesco Angela Merkel, Le Mair ha detto: “Saluto il coraggio e il senso della Storia dimostrati da Angela Merkel. Accettare il principio di un debito comune europeo è un grande passo avanti. Tra venti, trenta o quarant’anni – ha sottolineato - gli storici racconteranno che ha avuto l’audacia di cambiare idea e di accettare ciò che nessun altro governo tedesco aveva mai accettato”. Il ministro ha detto al riguardo come il cambiamento di approccio da parte tedesca sia “il risultato di tre anni di lavoro tra Francia e Germania”. Nel breve periodo, ha aggiunto, “si sono aggiunti diversi fattori. Insieme al Presidente Macron, abbiamo proposto – ha evidenziato - che il debito comune a livello europeo serva solo per finanziare il piano di rilancio e non riguardi i debiti passati degli Stati. In secondo luogo, davanti alla crisi, la comunità imprenditoriale tedesca ha esortato le autorità di Berlino. Infine, c’è stata la decisione della Corte costituzionale di Karlsruhe. Paradossalmente, questa sentenza ha rafforzato la necessità di una risposta ancora più forte al livello del bilancio europeo. Penso abbia pesato molto nella decisione”. Secondo Le Maire, la priorità ora “non è più toccare o ritoccare i fondamentali ma adottare la proposta il più rapidamente possibile. In realtà, ci sono ancora quattro Paesi con i quali i negoziati sembrano difficili”, ovvero: Svezia, Paesi Bassi, Danimarca e Austria. “Invito questi quattro paesi a rivedere il loro giudizio. Stiamo attraversando la più grave crisi nella storia della costruzione europea. Il piano presentato da Ursula von der Leyen prevede già un mix di spese dirette e prestiti, che soddisfa le loro richieste”, ha concluso Le Maire. (Res)