Business news: Banca centrale bosniaca, consiglio direttivo su finanziamento concesso dall'Fmi

- Il consiglio direttivo della Banca centrale della Bosnia-Erzegovina discuterà, nella riunione fissata per giovedì prossimo, della suddivisione del finanziamento concesso dal Fondo monetario internazionale (Fmi) al paese balcanico. "Non c'è alcun punto nell'ordine del giorno che abbiamo ricevuto in merito alla distribuzione di tali fondi. Questo però non significa che i membri del consiglio non possano chiedere informazioni. Chiederemo di sapere cosa sta succedendo e perché il denaro non viene assegnato'', ha spiegato Dragan Kulina, uno dei 5 membri del consiglio direttivo della Banca centrale. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", il finanziamento è pari a 333 milioni di euro ed è mirato al sostegno del bilancio statale oltre che di quello delle singole entità. Il finanziamento è stato depositato sul conto della Banca centrale lo scorso 23 aprile ma non è ancora stato distribuito alle amministrazioni di competenza. (Bos)