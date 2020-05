Business news: Russia, Antitrust e Banca centrale vogliono annullare affare tra Lukoil e Otkritie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale antimonopoli (Fas) della Russa ha presentato in tribunale istanza per annullare la transazione effettuata tre anni fa dalla banca Otkritie con Lukoil per l'acquisto di Arkhangelskgeoldobycha per 1,45 miliardi di dollari. È quanto si apprende dal sito web dell'autorità garante della concorrenza. Arkhangelskgeoldobycha è un grande produttore di diamanti, incluso nell'elenco delle imprese di importanza strategica per la difesa e la sicurezza del paese. L'acquisto di Arkhangelskgeoldobycha ha suscitato sospetti da parte della Banca centrale durante la riorganizzazione di Otkritie Bank, ha chiarito il Fas nella nota: l'importo della transazione è stato più del doppio del valore stimato dell'impresa. (Rum)