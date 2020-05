Business news: Ucraina, tasso di disoccupazione cresciuto del 64 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Ucraina è cresciuto fino al 64 per cento su base annua al 20 maggio. Lo ha reso noto il Servizio nazionale per l’occupazione dell’Ucraina, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Rispetto al 20 maggio 2019, il numero di persone attualmente in cerca di lavoro è salito di 196.500 unità, superando le 500 mila. Anche i posti di lavoro vacanti è diminuito notevolmente, scendendo a 51 mila, un calo del 55 per cento su base annua. (Rum)