Business news: Energia, Russia e Turkmenistan preparano protocollo di cooperazione

- I rappresentanti del ministero dell'Energia del Turkmenistan e della Federazione Russa hanno discusso in videoconferenza una bozza di protocollo di cooperazione. Lo ha reso noto il quotidiano "Nevtralnyj Turkmenistan". Durante i colloqui, la parte turkmena ha sottolineato che il rafforzamento globale e la diversificazione dei legami economici con la Russia, che è uno dei partner strategici del Turkmenistan, è tra le aree chiave della politica estera guidata dal presidente Gurbanguly Berdimuhamedow. È stato inoltre osservato che il Turkmenistan e la Russia hanno buone prospettive di cooperazione nell'attuazione dei progetti di transito ed esportazione di elettricità. "In particolare, ciò riguarda la costruzione della linea di trasmissione di energia ad alta tensione Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan, l'interazione del sistema dell'energia elettrica dell'Asia centrale, la formazione del mercato comune dell'energia elettrica dell'Unione economica eurasiatica entro il 2025", ha riferito il quotidiano del Turkmenistan. Il Turkmenistan sta esportando elettricità in Afghanistan e sta valutando le prospettive per le forniture in Tagikistan, Pakistan e Armenia. (Rum)