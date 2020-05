Marocco: muore ex premier Youssoufi, cordoglio di Mohammed VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' deceduto ieri l'ex premier marocchino, Abderrahmane Youssoufi. Il politico marocchino, Primo ministro dal febbraio 1998 all'ottobre 2002 per l'Unione Socialista delle Forze Popolari, era nato a Tangeri l'8 marzo 1924. La moglie, Hélène Youssoufi, ha ricevuto un messaggio di cordoglio del re Mohammed VI. L'ex premier è deceduto nella notte tra giovedì e venerdì a Casablanca all'età di 96 anni. In questo messaggio ricevuto dalla signora Youssoufi, il re ha espresso il grande dolore e le sue condoglianze per la sua perdita. La signora Youssoufi ha risposto spiegando che Abderrahmane nutriva un profondo affetto paterno per il Sovrano, che ha costantemente sostenuto, ben oltre il quadro dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. (Res)