Business news: governo romeno adotta misure a sostegno delle imprese colpite da Covid-19

- Il governo romeno ha adottato un pacchetto di misure a sostegno delle imprese maggiormente colpite dall'epidemia di Covid-19, tra cui anche soluzioni volte a semplificare l'ambizioso programma l'Imm Invest, che concede aiuto finanziario alle Pmi. Il ministro delle Finanze romeno, Florin Citu, ha dichiarato in una conferenza stampa che l'effetto delle misure fiscali sul bilancio, in soli due mesi e mezzo, è arrivato a quasi l'1,5 per cento del Pil, ovvero "uno sforzo enorme per sostenere l'ambiente imprenditoriale in questo periodo". "Ci sono stati tre principali categorie di misure fiscali che questo governo ha adottato: misure fiscali legislative, adottate durante lo stato di emergenza e 30 giorni dopo la sua cessazione; altre misure fiscali per il periodo di emergenza; e misure fiscali che rimangono in vigore dopo lo stato di emergenza. Tra le misure adottate vi sono la sospensione delle esecuzioni forzate, la proroga delle scadenze per la dichiarazione e il pagamento degli obblighi allo stato, l'estensione del rimborso dell'Iva con successivo controllo o premi per i contribuenti", ha sottolineato il ministro delle Finanze. Il governo ha inoltre approvato lo stanziamento di nuovi fondi per coprire i costi di quarantena e l'applicazione di misure nel campo sanitario (Rob)