Business news: Ungheria, vicegovernatore della banca centrale rassegna le dimissioni

- Il vicegovernatore della Banca nazionale ungherese (Mnb), Marton Nagy, ha inaspettatamente rassegnato le proprie dimissioni. Lo comunica l'agenzia di stampa "Mti", citando un comunicato dell'istituto in cui si spiega che Nagy ha ricevuto un mandato per "un'altra importante posizione di vertice", senza tuttavia specificare di che posizione si tratti. Barnabas Virag, direttore per la politica monetaria e l'analisi economica della Mnb, prenderà provvisoriamente il suo posto. (Vap)