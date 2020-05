© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 30 maggio, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2752m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti umide e più fresche da Est mantengono una certa variabilità, ma in un contesto in larga parte asciutto su pianure e Liguria, dove non mancheranno ampi spazi soleggiati; qualche acquazzone sparso più probabile al pomeriggio sui settori montuosi. Temperature diurne in genere sui 22-23°C. Ventilazione modesta orientale in Valpadana, da Nord in Liguria. Mare mosso. (Rpi)