Giustizia: Morrone (Lega), dopo via libera di Mattarella subito riforma Csm

- Il deputato della Lega, Jacopo Morrone, chiede che si proceda senza indugio a una profonda riforma della giustizia. "L'intervento del presidente Mattarella - afferma Morrone - conferma l'evidente necessità di voltare pagina rispetto alla deriva correntizia, alla politicizzazione e al carrierismo di una parte della magistratura che ha profondamente incrinato la credibilità del Csm, creando sconcerto e preoccupazione in quei magistrati, la maggioranza, che svolgono quotidianamente il proprio ruolo seriamente e coscienziosamente. L'intreccio fra certe aree politiche e alcuni magistrati di peso, le azioni e le dichiarazioni ignobili e strumentali lanciate come macigni contro la Lega e Matteo Salvini, preso di mira anche nel suo ruolo di ministro dell'Interno - aggiunge Morrone - non possono finire archiviati nel silenzio generale. E' ora che si affronti questa situazione ormai incancrenita e degenerata che ha avvelenato la vita politica e le istituzioni democratiche. Riteniamo sia un obbligo morale ed etico restituire al Paese fiducia nella giustizia e autorevolezza alla magistratura", conclude il deputato della Lega. (Com)