Business news: Romania, ministero dell'Economia, fondi per un miliardo di euro alle imprese

- Il ministero dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente imprenditoriale di Bucarest sta valutando la possibilità di concedere fondi per un valore di un miliardo di euro alle aziende colpite dal Covid-19. Lo ha annunciato la stessa istituzione sulla sua pagina Facebook. "Un miliardo di euro, fondi dal ministero dei Fondi europei potrebbero essere destinati al bilancio del ministero dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente imprenditoriale per essere messi a disposizione delle aziende nelle aree colpite dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-19", afferma la nota. Secondo la stampa locale, circa 350 milioni di euro potrebbero essere destinati al settore della ristorazione ed alle società di trasporto; circa 100 milioni di euro potrebbero essere dati come voucher a società che non hanno avuto dipendenti finora; i restanti 550 milioni di euro potrebbero andare alle aziende che vogliono avviare la produzione. (Rob)