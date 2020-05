Business news: Slovenia, ad aprile registrato il 99 per cento in meno di pernottamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia ha registrato ad aprile il 99 per cento di pernottamenti in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, secondo quanto emerge dai dati provvisori dell'Istituto nazionale di statistica. L'istituto precisa come i pernottamenti siano stati in tutto 11 mila. A metà marzo è entrato in vigore un decreto governativo che vietava fino al 18 maggio l'offerta di servizi e l'accoglienza dei turisti a causa dell'emergenza coronavirus. La maggior parte dei pernottamenti registrati è dovuta alla permanenza degli studenti e del personale coinvolto in programmi internazionali di scambio. Sempre secondo l'Istituto di statistica, da gennaio a fine aprile sono stati registrati poco più di 660 mila visitatori in Slovenia, con un calo del 52 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I pernottamenti sono stati in quel periodo 1,8 milioni, con un calo del 47 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Seb)