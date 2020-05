Business news: Lukoil contesta argomentazioni Antitrust su vendita di Arkhangelskgeoldobycha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Lukoil non concorda con le argomentazioni del Servizio federale antimonopoli (Fas), che ha intentato causa al fine di ottenere l'annullamento della transazione con cui la Otkritie Holding ha venduto la compagnia mineraria Arkhangelskgeoldobycha. Lukoil sostiene di aver creato da zero il sistema di estrazione di diamanti e che l'accordo è stato approvato dopo il via libera da parte della commissione governativa per il controllo degli investimenti esteri. Lo stesso Fas ha approvato l'accordo. La causa del Fas metterebbe dunque in dubbio il controllo statale sugli investimenti esteri in imprese strategiche, ha osservato la società. Lukoil ha osservato che il servizio antimonopolio nella sua causa, "in effetti, contesta la legittimità della decisione presa dalla commissione governativa". (Rum)