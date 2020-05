Business News: ministro delle Finanze turco, nel 2020 puntiamo alla crescita malgrado le previsioni negative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sta cercando di chiudere il 2020 con una crescita economia positiva malgrado le previsioni negative dovute alla crisi scatenata dal coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, Berat Albayrak, all'emittente televisiva "Rt". Albayrak ha dichiarato che la Turchia sarà uno dei paesi meno colpiti dalle ripercussioni della pandemia in termini di crescita e occupazione e che il primo trimestre dell'anno sarà segnato da una complessiva crescita. Il ministro ha aggiunto che il valore delle misure governative per il sostegno alle imprese ha raggiunto il valore di circa 38 miliardi di dollari, che - tenendo conto l'effetto moltiplicatore - è equivalso a circa 89 miliardi di dollari, pari quindi a quasi l'undici per cento del prodotto interno lordo. Secondo Albayrak, la fase di normalizzazione comincerà in giugno, in Turchia come nel resto del mondo, con la graduale ripresa di esportazioni, commercio interno e turismo. Il ministro ha concluso ricordando che il commercio in valuta locale e l'apertura e l'ampliamento delle linee di scambio valuta sono le priorità per l'economia monetaria turca post-pandemia. (Tua)