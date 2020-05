Canada: Trudeau, "shock e orrore" per i fatti di Minneapolis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I canadesi stanno osservando disordini e le violenze poliziesche negli Stati Uniti con "shock e orrore", ha detto oggi il premier del Canada, Justin Trudeau. Ma il primo ministro ha avvertito che anche il suo Paese ha un antico problema con il razzismo. Lo riporta il sito "Guardian". La città di Minneapolis, negli Stati Uniti, è stata scossa dalla terza notte di violente proteste per la morte di George Floyd, un afroamericano disarmato, dopo che un ufficiale di polizia bianco si è inginocchiato sul suo collo mentre giaceva a terra dopo l'arresto. "Molti canadesi di diversa estrazione stanno osservando, come tutti i canadesi, le notizie dagli Stati Uniti con shock e orrore", ha detto Trudeau ai giornalisti durante un briefing quotidiano. “Il razzismo anti-nero è reale. Negli Stati Uniti, ma anche in Canada e sappiamo che le persone affrontano ogni giorno una discriminazione sistemica, un pregiudizio inconscio e un razzismo anti-nero", ha affermato Trudeau, invitando il Paese a "stare unito in solidarietà" contro l'odio razziale. "Abbiamo del lavoro da fare anche in Canada", ha aggiunto il premier. (Nys)