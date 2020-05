Roma Multiservizi: accordo sindacati-Campidoglio, da 8 giugno lavoratori in manutenzioni scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terminato con un accordo parziale dopo oltre quattro ore l'incontro tra Roma Capitale e sindacati sul destino degli oltre 2.750 lavoratori di Roma Multiservizi dell'appalto global service in proroga fino al 31 luglio. Secondo quanto riferito da fonti sindacali, il direttore generale del Campidoglio Franco Giampaoletti, si è detto d'accordo al 8 giugno ad utilizzare tutti i lavoratori - compresi quelli con contratti a 8 e 10 mesi - nella manutenzione, pulizia e sanificazione dei 537 plessi scolastici di proprietà di Roma Capitale. I lavoratori sono attualmente in Fis, che - denunciano i sindacati - non è stata ancora erogata dall'Inps. Per tutta la durata dell'incontro un centinaio di lavoratori - operatori scolastici, autisti dei scuolabus e addetti alle manutenzioni - hanno atteso in piazza Bocca della verità, ombrelli aperti per proteggersi dalla pioggia, proprio sotto al dipartimento Commercio dove si svolgeva il vertice. Una grande striscione ricorda la madre delle battaglie di questi lavoratori "Internalizzazione unica soluzione". I lavori verrebbero infatti svolti entro il 31 luglio, data fissata per il cambio appalto. Su questo la linea del Campidoglio non è cambiata: non ci sarà alcuna internalizzazione, ma per l'affidamento dell'appalto global service verrà bandita una gara a doppio oggetto: il vincitore entrerà con il 49 per cento in una newco, al 51 per cento del Campidoglio, che gestirà la commessa. (Rer)