Usa: coronavirus, per McConnell il prossimo pacchetto di aiuti economici potrebbe essere l'ultimo

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell, ha detto venerdì che la prossima potenziale legge di stimolo economico per il coronavirus potrebbe essere l'ultima. "Stiamo esaminando attentamente una quarta e ultima proposta di legge", ha detto McConnell ai giornalisti secondo quanto riportato dal sito "The Hill". McConnell ha aggiunto venerdì che i repubblicani del Senato avrebbero preso il comando del prossimo pacchetto economico per il coronavirus, anche se i Democratici della Camera affermano che non è così. "Se c'è un altro disegno di legge, e potrebbe anche esserlo, sarà scritto al Senato. Sarà sostenuto dall'amministrazione... non sarà di 3 mila miliardi di dollari. Discuteremo di quanto sarà grande e di quando sarà pronto", ha detto McConnell. (Nys)